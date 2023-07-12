Малый ракетный корабль «Циклон» приняли в состав Черноморского флота

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 39 0

Судно стало первым полностью построенным на Керченском судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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В Керчи состоялась церемония принятия малого ракетного корабля «Циклон» в состав Черноморского флота. Видео с места событий предоставил источник 5-tv.ru.

Корабль приняли в арсенал военно-морского флота со всеми почестями, в торжественной обстановке под гимн Российской Федерации. Он был зачислен на вооружение ВМФ приказом главнокомандующего.

«Циклон» стал первым судном, которое прошло все этапы строительства на Керченском заводе имени Б. Е. Бутомы. Корабль оснащен по последнему слову техники — обладает собственными системными ПВО, а также имеет пусковую установку для крылатых ракет. Всего «Циклон» может применить восемь снарядов «Калибр», предназначенных для работы как по морским целям, так и по расположенным на берегу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать корабль «Приазовье» в Черном мире.

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