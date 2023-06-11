МО РФ опубликовало видео уничтожения дронов ВСУ, пытавшихся атаковать корабль «Приазовье»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 82 0

ВСУ ночью попытались осуществить безуспешную атаку корабля шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами.

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинских катеров-дронов, которые пытались атаковать российский корабль «Приазовье» в Черном море.

«В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил», — отметил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве добавили, что корабль выполнял задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Минобороны также обратило внимание на то, что перед атакой в районе маршрута корабля был замечен разведывательный дрон американского производства.

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