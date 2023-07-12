Еще один трофей в копилку: российские бойцы захватили американскую БМП Bradley

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Российские бойцы захватили американскую БМП Bradley

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pfc. Zachary Bouvier; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Всего за несколько недель ВСУ потеряли порядка трех тысяч единиц различного вооружения, в том числе западного.

Российские военные на запорожском направлении спецоперации захватили американскую БМП Bradley. Об этом бойцы отряда «Керчь» в своем видеобращении рассказали Владимиру Зеленскому. Киевские силовики бросили машину, спасаясь бегством с поля боя.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала анонсированного контрнаступления ВСУ украинская сторона лишилась 1244 танков, среди которых 17 — немецкие Leopard.

Кроме того, как писал ранее 5-tv.ru, в Госдуму поступило поручение организовать выставку разбитой российскими силами натовской техники в зоне спецоперации.

Тема:
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