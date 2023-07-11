ВС РФ уничтожили 17 немецких Leopard с начала контрнаступления ВСУ
Всего за несколько недель украинские нацисты потеряли порядка трех тысяч единиц различного вооружения, в том числе западного.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Zwilling; 5-tv.ru
В Минобороны РФ сообщили, что с начала анонсированного контрнаступления ВСУ украинская сторона лишилась 1244 танков, среди которых 17 — немецкие Leopard. Об этом рассказал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.
По его словам, российским силам чуть более чем за месяц удалось уничтожить 17 немецких танков Leopard, а также 12 американских боевых машин пехоты Bradley.
Западная техника уничтожалась в больших объемах. Российские силы ПВО сбили 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow. С начала контрнаступления киевского режима ВСУ также потеряли 43 американские гаубицы М777 и 46 самоходок, произведенных в Польше, США и Франции.
Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.
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