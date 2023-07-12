Центробанк представил правила работы платформы цифрового рубля

Пользователей в том числе обяжут пройти регистрацию на официальном ресурсе. Какие еще есть нюансы?

В России разработаны основные правила работы платформы цифрового рубля. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

Теперь пользователи цифрового рубля для открытия счета и проведения операций должны быть зарегистрированы в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и иметь простую электронную подпись.

Также известно, что россияне смогут подать претензии в бумажном или электронном виде, а Центробанк в течение десяти дней должен сообщить о принятом решении по жалобе.

Контроль за работой платформы и соблюдением правил участниками также будет вести ЦБ. Она будет работать круглосуточно без выходных и праздничных дней.

Заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова на днях заявила, что внедрение цифровой валюты в России — длительный процесс, однако возможность расплачиваться цифровыми рублями появится у россиян уже в ближайшее время. По прогнозу Скоробогатовой, открывать кошельки, получать и использовать цифровые рубли граждане смогут «на горизонте 2025–2027 годов».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля.