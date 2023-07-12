Минобороны сообщило о завершении приема военной техники от ЧВК «Вагнер»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 19 0

В ведомство передается все вооружение, которое было у компании.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Передача военной техники и вооружения от ЧВК «Вагнер» в Минобороны завершается. Об этом сообщают в оборонном ведомстве.

«Переданы более двух тысяч единиц техники и вооружения», — говорится в сообщении.

Так, в Вооруженные силы поступили:

  • танки Т-90, Т-80, Т-72Б3;
  • реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган»;
  • зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь»;
  • самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» 122-мм, 2С3 «Акация» 152-мм, 2С5 «Гиацинт» 152-мм, 2С4 «Тюльпан» 240 мм;
  • гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры;
  • автомобильная техника и стрелковое вооружение.

Кроме того, были переданы более 2,5 тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия. Отмечается, что среди переданной техники есть десятки единиц, которые ни разу не применялись в боевых условиях.

«Тяжелая гусеничная техника, самоходные артиллерийские установки большой мощности и танки свозятся на полевые базы колесными тягачами на тралах с целью не допустить повреждения асфальтированных дорог. Колесная техника прибывает своим ходом», — добавится в сообщении.

Вся техника пройдет техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством.

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