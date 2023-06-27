Путин: содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством

Сколько денег власти потратили на компанию?
Фото, видео: ARKADY BUDNITSKY / ТАСС; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. Об этом он заявил на встрече с военнослужащими РФ.
«Хочу отметить, и хочу чтобы тоже мы все знали об этом — содержание всей группы „Вагнер“ полностью обеспечивалось государством. Из министерства обороны, из государственного бюджета, мы полностью финансировали эту группу», — заявил Путин.
По его словам, с мая 2022-го по май 2023 года власти заплатили ЧВК более 86 миллиардов рублей. Из них денежное содержание — 70 миллиардов, стимулирующие выплаты — 18 миллиардов.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Ранее 5-tv.ru рассказала о том, как Путин попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания.
- 27 июн
- Путин: особую роль в подавлении мятежа сыграли военные Минобороны
- 27 июн
- Росгвардии могут передать танки после ситуации с ЧВК «Вагнер»
- 27 июн
- Путин попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания
- 27 июн
- Путин: армия и народ не были с мятежниками
- 27 июн
- Путин: военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну
- 27 июн
- Корреспондент «Известий» показал обстановку на территории Кремля
- 27 июн
- «Были гарантии»: Песков ответил, почему закрыли уголовное дело в отношении Пригожина
- 27 июн
- Песков анонсировал выступление Путина на Соборной площади в Москве
- 27 июн
- «Отечество одно»: Лукашенко о реакции Белоруссии на события в России
- 27 июн
- Технику ЧВК «Вагнер» передадут в подразделения ВС РФ
Читайте также
43%
0.58 92.30
0.81
Нашли ошибку?