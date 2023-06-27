Путин: содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

Сколько денег власти потратили на компанию?

Фото, видео: ARKADY BUDNITSKY / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

Президент России Владимир Путин заявил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. Об этом он заявил на встрече с военнослужащими РФ.

«Хочу отметить, и хочу чтобы тоже мы все знали об этом — содержание всей группы „Вагнер“ полностью обеспечивалось государством. Из министерства обороны, из государственного бюджета, мы полностью финансировали эту группу», — заявил Путин.

По его словам, с мая 2022-го по май 2023 года власти заплатили ЧВК более 86 миллиардов рублей. Из них денежное содержание — 70 миллиардов, стимулирующие выплаты — 18 миллиардов.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, как Путин попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания.

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