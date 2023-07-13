Сальдо рассказал о безуспешных попытках ВСУ высадиться у Антоновского моста

Украинские боевики продолжают пытаться высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. Однако безуспешно. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что противник предпринимает попытки переброски малыми группами. Большая часть лодок ВСУ уничтожается артиллерией еще на воде.

«Те же боевики, которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах. Дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами, дорога одна — от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными. Поэтому пройти с дач враг никуда не может, и там его личный состав методично уничтожает наша артиллерия», — сказал Сальдо РИА Новости.

Он также добавил, что киевский режим не жалеет людей. Взамен убитых боевиков посылает новых. И все ради того, чтобы поддерживать в информационном пространстве иллюзию своего присутствия на левом берегу Днепра.

«Такой вот конвейер смерти», — заключил Сальдо.

Армия России продолжает выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВС РФ ведут разведывательные действия на островах у Антоновского моста.