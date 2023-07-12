ВС РФ ведут разведывательные действия на островах у Антоновского моста
О работе штурмовых бригад рассказали в Минобороны.
Фото: © РИА Новости
Штурмовые бригады Вооруженных сил РФ ведут разведывательно-поисковые действия в районе Антоновского моста на херсонском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США», — уточнил он.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы мужественными и грамотными действиями отразили 30 атак боевиков киевского режима на донецком направлении за сутки.
- 12 июл
- «Думали, рассуждали»: Нарышкин сообщил о переговорах по Украине с главой ЦРУ
- 12 июл
- «Настоящая трагедия»: Столтенберг рассказал о судьбе НАТО, когда РФ одержит победу
- 12 июл
- Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям
- 12 июл
- Российские военные отразили за сутки 30 атак ВСУ на донецком направлении
- 12 июл
- «Меняет ситуацию»: Песков оценил возможность применения РФ кассетных боеприпасов
- 12 июл
- «Подавление контрнаступления»: российские дроны назвали «смертоносными» для ВСУ
- 12 июл
- «Резервы подтянули»: ВС РФ перешли в контратаку на краснолиманском направлении
- 12 июл
- Нерешительные: почему в США все еще думают об отправках ракет ATACMS в Киев
- 12 июл
- Начинается усиление: иностранные наемники пополняют ряды ВСУ под Купянском
- 12 июл
- «Не наша проблема»: французским инструкторам безразлична судьба солдат ВСУ
Читайте также
72%
-0.99 99.68
-0.74
Нашли ошибку?