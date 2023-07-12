ВС РФ ведут разведывательные действия на островах у Антоновского моста

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 53 0

О работе штурмовых бригад рассказали в Минобороны.

ВС РФ ведут разведывательные действия на островах у Антоновского моста

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Штурмовые бригады Вооруженных сил РФ ведут разведывательно-поисковые действия в районе Антоновского моста на херсонском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США», — уточнил он.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы мужественными и грамотными действиями отразили 30 атак боевиков киевского режима на донецком направлении за сутки.

Тема:
Спецоперация
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