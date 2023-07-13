В Индии 15 российских туристов оказались заблокированы в горах из-за наводнений

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Из-за сильных дождей реки вышли из берегов — мощные потоки воды обрушились на населенные пункты, снося целые дома.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Saqib Majeed; 5-tv.ru

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Погода

15 россиян все еще остаются заблокированы в горах Индии. К ним на помощь выдвинулся отряд спасателей, наша посольство в стране держит связь с пострадавшими.

Всего в индийских горах застряли сотни туристов из других стран. Это произошло из-за чудовищных наводнений, которые обрушились на один из районов вблизи Гималаев. Из-за обильных проливных дождей реки вышли из берегов — мощные потоки воды обрушились на крупные населенные пункты, снося целые дома.

Из-за бушующей стихии погибло уже более сотни человек. Потопы вызвали мощные оползни, которые нарушили транспортное сообщение. Снесены пешеходные мосты между деревнями, размыты десятки дорог. По улицам плавают обломки деревьев и зданий. Идет эвакуация пострадавших.

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