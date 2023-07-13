Ралли «Шелковый путь»: как проходят гонки в классе грузовиков

Заезды бывают слишком непредсказуемы. Как показали себя КАМАЗ и МАЗ?

Дерби Россия — Беларусь стало центральным противостоянием ралли «Шелковый путь». Особенно остро эта борьба развернулась в классе грузовиков, где первое место постоянно переходит из рук КАМАЗА в руки МАЗа, и обратно.

Разрыв между экипажами — минимальный! Заезд по «Шелковому пути» слишком непредсказуем, поэтому прогнозов не строит никто. А вот все последние расклады — у нашего корреспондента Олега Барышева. Все подробности — в его репортаже.