Жить полной жизнью! Как научиться говорить возможностям «да»

Зачастую человек не получает желаемого по причине постановки перед собой внутренних преград.

Беспокойство о том, что подумают окружающие, страх сделать шаг, получить отказ — все это буквально тормозит человека на пути к определенным целям. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru бизнес-астролог Дарья Григорян рассказала, как научиться говорить возможностям «да» и получать желаемое.

В первую очередь, человек должен определиться, чего он хочет от жизни. Для этого важно разобраться со своими ценностями и внутренними опорами: семья, деньги, путешествия, знания, дружба или что-то еще.

«Для каждого есть свои уникальные ценности, которые создают опору и наполняют энергией и желанием жить. Когда мы поймем, ради чего большего хочется жить, можно понять три основные цели жизни. Это то, к чему будем стремиться всегда, чтобы ни произошло», — пояснила специалист.

Если мы полностью осознавать свои ценности, то наш мозг сам будет выбирать из пространства те варианты, которые будут приводить к мечте. Необходимо лишь понимание своих желаний.

«Каждый раз, ложась спать, можно задавать себе вопрос — что я сейчас чувствую, какие во мне происходят процессы. И подумать об этом пять-десять минут. То есть сфокусироваться на том состоянии, а что с вами произошло на протяжении всего дня и какие действительно есть истинные желания. Может вы просто захотите отдохнуть или поспать. Тогда можно из пространства „вылавливать“ любые ситуации и говорить возможностям „да“», — подытожила Григорян.

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