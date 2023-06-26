Главное — сильное желание: как запрограммировать себя на счастье

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 8 752 0

Запрограммировать себя на счастье можно с помощью визуализации

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Социальный статус, уровень дохода и среда обитания не имеют никакого значения. Нужно лишь правильно себя настраивать и двигаться к заветной цели.

Внутренний мир каждого человек по-своему красив и бесконечен. Однако кому-то с легкостью удается добиться желаемого, а другие годами стремятся к мечте. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru бизнес-астролог Дарья Григорян рассказала, как запрограммировать себя на счастье.

Она пояснила, что огромную роль в этом вопросе играет правильная формулировка мечты и планирование. Это значит, что нужно четко поставить в голове цель и определить сроки ее достижения.

«Если вы четко сформулируете свою цель, можно тем самым поставить определенную программу для своего мозга и тут начинают работать уже когнитивные функции», — пояснила специалист.

Важную роль в этом вопросе играет и визуализация.

«Важно намерение повторять, представлять, каким образом вы хотите, чтоб оно исполнилось: чувствовать запахи, видеть цвета, ощущать атмосферу, смотреть на погоду. Тем самым, на протяжении длительного времени — это может занять от одного до нескольких дней — происходит программирование мозга», — добавила Григорян.

Когда мы точно знаем, чего хотим, мозг уже сам начинает отфильтровывать важное от второстепенного, и сам стремиться к желаемому.

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