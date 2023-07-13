Семьи с двумя детьми предложили считать многодетными в России

Почему граждане, зачастую, не планируют третьего ребенка?

В России предложили признать семьи с двумя детьми многодетными. Такую идею выразил РИА Новости вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков и направил свое предложение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

«Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве», — говорится в сообщении Даванкова.

По его мнению, в нашей стране на данный момент очень мало семей с тремя и более детьми, в то время, как родители двоих детей не могут финансово обеспечить их и поэтому не планируют заводить еще.

Кстати, с 1 июля 2023 года в некоторых регионах России в середине лета произошло повышение социальных пособий. В частности, повысились ежемесячные выплаты на детей. В общем, материальная поддержка многодетных семей в течение последнего десятилетия развивается очень активно.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в России предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака.