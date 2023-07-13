«Самый большой враг»: Борис Джонсон заявил об усталости Европы от Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 613 0

Борис Джонсон: самым большим врагом Киева в Европе стала усталость от Украины

«Самый большой враг»: Борис Джонсон заявил об усталости Европы от Украины

Фото: Reuters / INTS KALNINS

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Тема:
Спецоперация

Британский политик поддержал решение поставить в зону СВО запрещенные кассетные боеприпасы, несмотря на угрозы для украинского населения.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал усталость Европы от Украины самым страшным врагом Киева после Вооруженных сил РФ. Его слова передает CNN.

«Помимо российской армии, самым большим врагом украинцев в конфликте является усталость от Украины», — прокомментировал он.

Британец заявил, что мировая общественность истощена ожиданием победы Украины в конфликте. Особенно устали, конечно же, сторонники и помощники киевского режима, заметил он.

Политик призвал США превозмочь усталость и не отворачиваться от Украины, ведь, по его словам, победа Киева важна для демократии и свободы не только в стране, но и во всем мире. В связи с этим он поддержал решение американского лидера Джо Байдена поставить запрещенные кассетные боеприпасы в зону СВО.

Конвенцию о запрете таких снарядов ратифицировали 123 страны, среди которых и Великобритания. США и Украина в их число не входят.

Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям.

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