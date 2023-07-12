Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям
Эксперты неоднократно предупреждали о страшных последствиях их использования.
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что поставленные США кассетные боеприпасы будут применяться только для работы по военным объектам. Об этом украинский лидер сообщил в рамках выступления на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Это для использования исключительно по военным целям», — прокомментировал Зеленский.
По его словам, ВСУ будут применять поставленные Западом боеприпасы только на «временно оккупированных» украинских территориях. Он подчеркнул, что это будет контролироваться.
На прошлой неделе, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, Вашингтон сообщил о намерении поставить ВСУ кассетные боеприпасы. Они запрещены международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны. Украина и США не входят в их число.
Ранее уже было зафиксировано применение запрещенных снарядов украинской стороной для обстрела Донецка. В Минобороны РФ отметили, что действия украинских нацистов доказали их цель уничтожить как можно больше мирных людей.
Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru писал, что ракеты дальнего действия SCALP уже на Украине.
- 12 июл
- «Подавление контрнаступления»: российские дроны назвали «смертоносными» для ВСУ
- 12 июл
- «Резервы подтянули»: ВС РФ перешли в контратаку на краснолиманском направлении
- 12 июл
- Западная бронетехника горит: как ВСУ с треском провалили контрнаступление
- 11 июл
- Шойгу: Путин дважды в сутки заслушивает доклады об обстановке в зоне СВО
- 11 июл
- ВС РФ уничтожили 17 немецких Leopard с начала контрнаступления ВСУ
- 11 июл
- Шойгу: в случае поставки кассетных боеприпасов на Украину ВС РФ ответят зеркально
- 11 июл
- Шойгу: потери Киева с начала контрнаступления ВСУ превысили 26 тысяч человек
- 11 июл
- Французский «скальпель»: чем опасны ракеты, которые Макрон хочет передать Киеву
- 11 июл
- Во Франции заявили, что ракеты дальнего действия SCALP уже на Украине
- 11 июл
- Франция поставит Украине аналог Storm Shadow для поддержки контрнаступления ВСУ
Читайте также
72%
-0.99 99.68
-0.74
Нашли ошибку?