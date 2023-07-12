Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Эксперты неоднократно предупреждали о страшных последствиях их использования.

Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что поставленные США кассетные боеприпасы будут применяться только для работы по военным объектам. Об этом украинский лидер сообщил в рамках выступления на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Это для использования исключительно по военным целям», — прокомментировал Зеленский.

По его словам, ВСУ будут применять поставленные Западом боеприпасы только на «временно оккупированных» украинских территориях. Он подчеркнул, что это будет контролироваться.

На прошлой неделе, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, Вашингтон сообщил о намерении поставить ВСУ кассетные боеприпасы. Они запрещены международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны. Украина и США не входят в их число.

Ранее уже было зафиксировано применение запрещенных снарядов украинской стороной для обстрела Донецка. В Минобороны РФ отметили, что действия украинских нацистов доказали их цель уничтожить как можно больше мирных людей.

Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что ракеты дальнего действия SCALP уже на Украине.

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