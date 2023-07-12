Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что поставленные США кассетные боеприпасы будут применяться только для работы по военным объектам. Об этом украинский лидер сообщил в рамках выступления на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Это для использования исключительно по военным целям», — прокомментировал Зеленский.

По его словам, ВСУ будут применять поставленные Западом боеприпасы только на «временно оккупированных» украинских территориях. Он подчеркнул, что это будет контролироваться.

На прошлой неделе, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, Вашингтон сообщил о намерении поставить ВСУ кассетные боеприпасы. Они запрещены международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны. Украина и США не входят в их число.

Ранее уже было зафиксировано применение запрещенных снарядов украинской стороной для обстрела Донецка. В Минобороны РФ отметили, что действия украинских нацистов доказали их цель уничтожить как можно больше мирных людей.

Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что ракеты дальнего действия SCALP уже на Украине.