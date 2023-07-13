«Нездоровый сарказм»: посол Украины в Британии раскритиковал слова Зеленского

Посол Украины в Британии раскритиковал саркастический ответ Зеленского Уоллесу
Фото: Reuters / KACPER PEMPEL
Дипломат возмущен — общение Киева и НАТО не должно казаться напряженным российской стороне.
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко раскритиковал президента Владимира Зеленского за ответ британскому министру обороны Бену Уоллесу в разговоре про военные поставки. Саркастичные слова украинского лидера он навал лишними в интервью телеканалу Sky News.
«Я не считаю, что этот сарказм здоровый», — заявил Пристайко.
Накануне, 12 июля, в рамках состоявшегося в Вильнюсе саммита НАТО Уоллес обратился к Зеленскому и призвал его быть благодарнее западным странам, которые поставляют ВСУ вооружение и прикладывают немало усилий для согласования пакетов помощи. Глава Незалежной в ответ на это замечание сказал, что может благодарить Уоллеса каждое утро.
По словам Пристайко, жест украинского президента демонтирует российской стороне напряженность в отношениях Киева и Североатлантического альянса. Он указал на то, что стороны продолжают совместную работу, а Уоллес при необходимости всегда может обратиться в украинское диппредставительство.
Ранее 5-tv.ru писал, что Борис Джонсон заявил об усталости Европы от Украины.
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