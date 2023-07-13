«Нездоровый сарказм»: посол Украины в Британии раскритиковал слова Зеленского

Дипломат возмущен — общение Киева и НАТО не должно казаться напряженным российской стороне.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко раскритиковал президента Владимира Зеленского за ответ британскому министру обороны Бену Уоллесу в разговоре про военные поставки. Саркастичные слова украинского лидера он навал лишними в интервью телеканалу Sky News.

«Я не считаю, что этот сарказм здоровый», — заявил Пристайко.

Накануне, 12 июля, в рамках состоявшегося в Вильнюсе саммита НАТО Уоллес обратился к Зеленскому и призвал его быть благодарнее западным странам, которые поставляют ВСУ вооружение и прикладывают немало усилий для согласования пакетов помощи. Глава Незалежной в ответ на это замечание сказал, что может благодарить Уоллеса каждое утро.

По словам Пристайко, жест украинского президента демонтирует российской стороне напряженность в отношениях Киева и Североатлантического альянса. Он указал на то, что стороны продолжают совместную работу, а Уоллес при необходимости всегда может обратиться в украинское диппредставительство.

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