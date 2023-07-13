Актера Ивана Краско экстренно прооперировали

Актера театра и кино Ивана Краско после госпитализации экстренно прооперировали в центре Алмазова, сообщает источник 5-tv.ru. В настоящий момент он все еще находится в реанимации под присмотром специалистов.

«Отказала левая часть тела»: что известно о состоянии Ивана Краско

Актера Ивана Краско экстренно увезли в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга днем 12 июня. Как стало известно 5-tv.ru, знаменитый артист попал в один из профильных кардиологических центров Северной столицы.

По предварительным данным, медики диагностировали у актера проблемы с сердцем, вызванные неблагоприятными последствиями инсульта. Краско в настоящий момент находится в реанимации под пристальным наблюдением врачей.