Актера Ивана Краско экстренно прооперировали

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 368 0

Состояние актера вызывает опасения у специалистов.

Актера Ивана Краско экстренно прооперировали

Фото: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev

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Актера театра и кино Ивана Краско после госпитализации экстренно прооперировали в центре Алмазова, сообщает источник 5-tv.ru. В настоящий момент он все еще находится в реанимации под присмотром специалистов.

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Актера Ивана Краско экстренно увезли в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга днем 12 июня. Как стало известно 5-tv.ru, знаменитый артист попал в один из профильных кардиологических центров Северной столицы.

По предварительным данным, медики диагностировали у актера проблемы с сердцем, вызванные неблагоприятными последствиями инсульта. Краско в настоящий момент находится в реанимации под пристальным наблюдением врачей.

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