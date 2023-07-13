«Отказала левая часть тела»: что известно о состоянии Ивана Краско

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 625 0

У актера Ивана Краско парализована левая часть тела

Фото, видео: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev; 5-tv.ru

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Артиста госпитализировали в одно из медучреждений Петербурга.

Ивана Краско увезли в реанимацию в довольно тяжелом состоянии, сообщила 5-tv.ru помощница артиста Дарья Пашкова.

«Да, в реанимации. Пока ничего неизвестно, но у него отказала, вроде бы, левая часть тела. Сын рядом — Федя. Я завтра поеду узнавать подробности у врача. Речь не нарушена, это очень хороший признак», — рассказала Пашкова.

Она предположила, что ухудшение состояния артиста могло быть связано с душевными переживаниями.

«Утром стало плохо, он позвал сына. Я уехала с дачи, он расстроился очень. И может на фоне того, что меня не будет рядом… Он мне об этом говорил каждый день, что я уехала и все стало хуже», — поделилась помощница артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ивана Краско увезли в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга.

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