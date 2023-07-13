Настя Ивлеева резко высказалась в адрес Иды Галич: «Меня это раздражает»

|
Рита Миронова
Рита Миронова 22 0

Телеведущая Настя Ивлеева заявила, что не верит в искренность Иды Галич

Настя Ивлеева резко высказалась в адрес Иды Галич: «Меня это раздражает»

Фото: Instagram* / galichida

Читайте нас в: Дзен Новости

Две знаменитости некогда были не разлей вода. Теперь от их дружбы остались лишь воспоминания.

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева решила вновь поворошить прошлое и высказалась по поводу бывшей лучшей подруги Иды Галич. В своем шоу блогер честно призналась, что Ида ее бесит, потому что жалуется на усталость от блогерства и медийной жизни.

«На тебя подписаны люди не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из регионов. Люди, которые работают на других работах, более затратных по времени и силам», — возмутилась Ивлеева.

Она отметила, что некоторые люди, к примеру, стоят на заводе у станка.

«Или люди из регионов должны сказать: „Держись, Идончик. Ты сегодня два полмиллиона заработала“. Меня это раздражает», — заявила Ивлеева.

До беременности Иды Галич девушки были не разлей вода — снимали видео для подписчиков, отдыхали и в целом здорово проводили время вместе. Но потом между ними будто пробежала черная кошка.

Звезды выяснили отношения в формате шоу, где каждая озвучила свою версию произошедшего конфликта. Ивлеева призналась, что была не готова к беременности подруги. По ее словам, материнство сильно изменило взгляды Галич на жизнь. Ида, в свою очередь, высказала обиду за то, что подруга не сдержала слова быть рядом при любых обстоятельствах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ида Галич обвинила Ивлееву в воровстве контента.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.18
-0.45 100.68
0.79
Очищаем разум от волнений: китайский совет дня на четверг, 13 июля

Последние новости

21:21
Путин пожелал участникам фестиваля «Славянский базар в Витебске» творческих успехов
21:09
Настя Ивлеева резко высказалась в адрес Иды Галич: «Меня это раздражает»
20:56
Под шквальным огнем: как российские артиллеристы уничтожают опорные пункты ВСУ
20:44
Номофобия: чем опасна зависимость от гаджетов и как от нее избавиться
20:32
Следствие попросило суд арестовать замглавы Минцифры Паршина за получение взятки
20:20
Будущие технологии: Собянин анонсировал создание квантового кластера в Москве

Сейчас читают

Исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» Солодуха победил алкоголизм
Актер Иван Краско перенес четвертый инсульт
Военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео