Ида Галич обвинила Ивлееву в воровстве контента

Телеведущая и блогер Ида Галич обвинила бывшую подругу и коллегу по цеху Настю Ивлееву в воровстве контента. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Также она заверила, что их былой дружбе — однозначный конец.

«То, что мы никогда не будем друзьям, так это 100%. У друзей не принято „*******“ (воровать. — Прим. ред.) контент», — написала Ида.

Сама Ивлеева ранее также заявила, что, скорее всего, у них с Галич уже никогда не будет ничего общего.

Пару лет назад звезды выяснили отношения в формате шоу. Галич запустила новый проект и пригласила на интервью Ивлееву. Там девушки озвучили свои версии произошедшего конфликта. Блондинка призналась, что была не готова к беременности подруги. По ее словам, материнство сильно изменило взгляды Галич на жизнь.

Ида, в свою очередь, высказала обиду. Она вспомнила, как в период веселой дружбы Ивлеева обещала, что при любых обстоятельствах будет рядом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Настя Ивлеева рассказала об отношениях с Идой Галич.