Путин оценил вероятность продления зерновой сделки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 61 0

Путин: Россия продлит зерновую сделку только после выполнения данных ей обещаний

Путин оценил вероятность продления зерновой сделки

Фото: Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO

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В грядущий вторник, 17 июля, истекает очередной срок продления инициативы. Какие у нее перспективы?

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона продлит зерновую сделку лишь после выполнения данных ей обещаний. Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами после посещения Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

«Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», — прокомментировал он.

Путин отметил, что на раздумия осталось несколько дней. Он допустил сценарий, при котором Москва выйдет из соглашений и вернется к ним после наблюдения позитивных изменений.

В грядущий понедельник, 17 июля, истекает очередной срок продления зерновой сделки. В Кремле отметили, что решение Москвы будет объявлено заблаговременно. Российская сторона неоднократно указывала на невыполнение ее условий, которые являются основаниями для продления инициативы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров прокомментировал сообщения Эрдогана о якобы новых предложениях Путина по зерновой сделке.

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