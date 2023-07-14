Российским госслужащим запретят использовать iPhone на службе

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ФСБ ранее выявила слежку за нашими дипломатами через устройства Apple.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Piyas Biswas; 5-tv.ru

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Тысячам россиян, возможно, совсем скоро придется отказаться от любимых iPhone. Российские госкорпорации вводят для своих сотрудников запрет на использование смартфонов «яблочной» компании на работе.

О таком решении сообщил уже «Ростех». Со следующей недели от iPhone отказывается и Минпромторг. В ближайшие дни соответствующий внутренний приказ подпишет и руководство Минцифры. А все из-за того, что ФСБ ранее выявила слежку за нашими дипломатами через устройства Apple. Спецслужбы США делали это с помощью установленной на них шпионской программы

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