Российским госслужащим запретят использовать iPhone на службе

Тысячам россиян, возможно, совсем скоро придется отказаться от любимых iPhone. Российские госкорпорации вводят для своих сотрудников запрет на использование смартфонов «яблочной» компании на работе.

О таком решении сообщил уже «Ростех». Со следующей недели от iPhone отказывается и Минпромторг. В ближайшие дни соответствующий внутренний приказ подпишет и руководство Минцифры. А все из-за того, что ФСБ ранее выявила слежку за нашими дипломатами через устройства Apple. Спецслужбы США делали это с помощью установленной на них шпионской программы