Подросток ударил ножом в живот сверстника и сбежал из спецшколы в Приморье

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 14 0

Воспитанник учреждения находился в бегах недолго — он уже задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Подросток ударил ножом в живот сверстника и сбежал из спецшколы в Приморье

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Воспитанник спецшколы в Уссурийске нанес ножевые ранения сверстнику, после чего сбежал с территории учреждения. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 13 июля. По данным следствия, между воспитанниками спецшколы произошел конфликт. В перепалке участвовали пятеро. В ходе ссоры 16-летний подросток нанес ножевое ранение в живот другому. После этого он вместе с остальными скрылся. В бегах находиться долго не пришлось, правоохранители его уже задержали.  Местонахождение остальных тоже установлено.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Также будет дана правовая оценка действиям (или все-таки бездействию) сотрудникам спецшколы.

При этом по информации УМВД Уссурийска, пострадали двое подростков 15 и 16 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Нижегородской области мужчина похитил двух подростков.

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