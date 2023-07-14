Трубопровод взорвался на частном нефтедобывающем предприятии в США

Мощный взрыв прогремел на востоке американского штата Техас. Хлопок раздался на территории частного нефтедобывающего завода, после чего там вспыхнул крупный пожар. В небо поднялся огромный столб черного дыма.

Инцидент возник из-за утечки в клапане на двух трубопроводах, по которым транспортируют пропилен и этилен. Обошлось без пострадавших. На место прибыли десятки пожарных, им удалось ликвидировать огонь через некоторое время.

Сейчас экологи следят за качеством воздуха в этом районе.