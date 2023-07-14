Трубопровод взорвался на частном нефтедобывающем предприятии в США

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В результате инцидента начался мощный пожар.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мощный взрыв прогремел на востоке американского штата Техас. Хлопок раздался на территории частного нефтедобывающего завода, после чего там вспыхнул крупный пожар. В небо поднялся огромный столб черного дыма.

Инцидент возник из-за утечки в клапане на двух трубопроводах, по которым транспортируют пропилен и этилен. Обошлось без пострадавших. На место прибыли десятки пожарных, им удалось ликвидировать огонь через некоторое время.

Сейчас экологи следят за качеством воздуха в этом районе.

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Трубопровод взорвался на частном нефтедобывающем предприятии в США

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