Россия закрывает консульское агентство Польши в Смоленске

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 77 0

В правительстве напомнили о недружественный действия польской стороны.

Россия закрывает консульское агентство Польши в Смоленске

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Россия в качестве ответной меры закрывает консульское агентство Польши в Смоленске. Эта информация следует из распоряжения правительства РФ.

«В результате недружественных действий правительства Республики Польша, которые носят антироссийский характер, предприняты шаги, направленные на незаконное изъятие российской дипломатической недвижимости на польской территории. Существенно сокращено дипломатическое присутствие России в Польше», — отметили в пресс-службе кабмина.

В связи с этим было принято решение восстановить паритет консульских учреждений России в Польше и Польши — в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ отозвала согласие на работу генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге.

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