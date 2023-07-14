Россия закрывает консульское агентство Польши в Смоленске

Россия в качестве ответной меры закрывает консульское агентство Польши в Смоленске. Эта информация следует из распоряжения правительства РФ.

«В результате недружественных действий правительства Республики Польша, которые носят антироссийский характер, предприняты шаги, направленные на незаконное изъятие российской дипломатической недвижимости на польской территории. Существенно сокращено дипломатическое присутствие России в Польше», — отметили в пресс-службе кабмина.

В связи с этим было принято решение восстановить паритет консульских учреждений России в Польше и Польши — в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ отозвала согласие на работу генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге.