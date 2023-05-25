РФ отозвала согласие на работу генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 79 0

Принято решение о прекращении деятельности уже с 1 сентября 2023 года.

РФ отозвала согласие на работу генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Kira Hofmann

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Посол Швеции Малена Мард была вызвана в МИД России, где ей сообщили об ответных мерах на недружественные шаги простив российской стороны. Об этом сообщают в ведомстве.

«Малене Мард было заявлено о том, что с учетом проводимого Швецией конфронтационного курса в отношении РФ нашей стороной принято решение о прекращении с 1 сентября 2023 года деятельности Генерального консульства Российской Федерации в Гетеборге», — говорится в сообщении.

Также Мард была проинформирована об отзыве российской стороной с 1 сентября 2023 года своего согласия на деятельность Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Россия объявила персонами нон грата пять дипломатов Швеции в качестве ответной меры. В МИД ответили, что недружественные шаги шведских властей усугубили ситуацию в двусторонних отношениях.

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