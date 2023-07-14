Глава МВД Молдавии подала в отставку после стрельбы в аэропорту Кишинева

Глава МВД Молдавии Анна Ревенко подала в отставку после стрельбы в аэропорту Кишинева. Об этом сообщил премьер-министр страны Дорин Речан.

Он также объявил об отставке министров образования и инфраструктуры Анатолия Топалэ и Лилии Дабижа.

«Завтра я представлю на утверждение президенту страны новые кандидатуры на эти должности», — сказал Речан на брифинге, поблагодарив ушедших министров за работу.

В конце июня в аэропорту Кишинева прогремели выстрелы. Пассажиров в срочном порядке эвакуировали, а вылеты перенесли. По данным МВД, стрельбу устроил гражданин Таджикистана, который не смог пересечь границу. Он выстрелил в пограничника и сотрудника службы безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданин Таджикистана, застреливший двоих силовиков в аэропорту Кишинева, скончался в больнице.