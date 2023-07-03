Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина скончался в больнице

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Полина Долгова
Полина Долгова 49 0

Мужчина несколько дней находился без сознания.

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина скончался в больнице

Фото: DUMITRU DORU / ТАСС

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Гражданин Таджикистана, застреливший двоих силовиков в аэропорту Кишинева, скончался в больнице. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции Молдавии.

В прошедшую пятницу, 30 июня, в аэропорту столицы прогремели выстрелы. Пассажиров в срочном порядке эвакуировали, а вылеты перенесли. По данным МВД, стрельбу устроил гражданин Таджикистана, который не смог пересечь границу. Он выстрелил в пограничника и сотрудника службы безопасности.

По данным прокураторы, 43-летний злоумышленник находился в розыске за похищение человека. При задержании мужчина был тяжело ранен, он несколько дней не приходил в сознание.

«Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, обвиняемый в убийстве двух человек в аэропорту Кишинева, 15 минут назад умер в больнице», — написано в Telegram-канале ведомства правоохранительных органов.

Между тем 4 июля объявлен днем национального траура в Молдавии. Президент страны Майя Санду подписала указ о посмертном награждении медалью «За боевые заслуги» подполковника запаса Службы государственной охраны Игоря Чофу и заместителя начальника пограничной полиции МВД Сергея Мунтяна.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что известно о мужчине, устроившем стрельбу в аэропорту Кишинева.

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Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина скончался в больнице

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