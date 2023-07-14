В Белгороде произошел взрыв в машине, пострадали три человека

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 170 0

Подробности случившегося привел губернатор региона.

В Белгороде произошел взрыв в машине, пострадали три человека

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

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В жилом районе Белгорода произошел взрыв в машине, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник выехал на место происшествия. По его словам, угрозы для жителей соседний домов нет. На месте работают оперативные службы, а также следователи.

«К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих — мама с ребенком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести», — написал Гладков.

В Белгороде произошел взрыв в машине, пострадали три человекаВ Белгороде произошел взрыв в машине, пострадали три человека. Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Он уточнил, что при необходимости пострадавших могут отправить на лечение в Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мопед взорвался у жилого дома в Феодосии из-за детонации взрывного устройства, установленного на транспорте.

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