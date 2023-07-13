Мопед взорвался в Феодосии из-за сработавшего взрывного устройства

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

По факту случившегося следователями возбуждено уголовное дело.

Мопед взорвался в Феодосии из-за сработавшего взрывного устройства

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko

Читайте нас в: Дзен Новости

Мопед взорвался у жилого дома в Феодосии из-за детонации взрывного устройства, установленного на транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым.

В результате происшествия травмы получили проходящие мимо женщины. Две жительницы города 61 и 85 лет были госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье о покушении на убийство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как автомобиль взорвался во дворе жилого дома в Москве. Инцидент произошел на Фестивальной улице.

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.63
0.13 99.89
0.21
Очищаем разум от волнений: китайский совет дня на четверг, 13 июля

Последние новости

13:47
В Финляндии назвали условие для восстановления дипломатических отношений с РФ
13:39
Российский солдат в одиночку отбил атаку заблудившейся группы ВСУ в ДНР
13:34
Мопед взорвался в Феодосии из-за сработавшего взрывного устройства
13:32
«Сделали новые губки»: Борисова показала результат уколов красоты 15-летней дочери
13:29
Люся Чеботина писала стихи на уроке химии
13:26
Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете смены пола

Сейчас читают

Исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» Солодуха победил алкоголизм
«Глушила боль»: Подольская прыгала с парашютом, когда рассталась с Пресняковым
«Меня разыгрывают»: IVAN вспомнил, как познакомился с Николаем Носковым
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео