Мопед взорвался в Феодосии из-за сработавшего взрывного устройства

Мопед взорвался у жилого дома в Феодосии из-за детонации взрывного устройства, установленного на транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым.

В результате происшествия травмы получили проходящие мимо женщины. Две жительницы города 61 и 85 лет были госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье о покушении на убийство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как автомобиль взорвался во дворе жилого дома в Москве. Инцидент произошел на Фестивальной улице.