Боксер Александр Усик решил баллотироваться в президенты Украины

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик решил баллотироваться в президенты. Об этом он сообщил YouTube-каналу Seconds Out.

«Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты», — заявил боксер.

На данный момент это главная цель для спортсмена. Если в ближайшем будущем его карьера будет закончена, бокс никуда не исчезнет, пообещал украинец.

Александр Усик — являлся единственным в мире среди профессиональных боксеров современности обладателем чемпионских поясов всех престижных боксерских ассоциаций.

Он является чемпионом мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине призвали к досрочным выборам президента.