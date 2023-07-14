Боксер Александр Усик решил баллотироваться в президенты Украины

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Рита Миронова
Рита Миронова 19 0

Но прежде спортсмен определил себе другую амбициозную цель.

Боксер Александр Усик решил баллотироваться в президенты Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик решил баллотироваться в президенты. Об этом он сообщил YouTube-каналу Seconds Out.

«Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты», — заявил боксер.

На данный момент это главная цель для спортсмена. Если в ближайшем будущем его карьера будет закончена, бокс никуда не исчезнет, пообещал украинец.

Александр Усик — являлся единственным в мире среди профессиональных боксеров современности обладателем чемпионских поясов всех престижных боксерских ассоциаций.

Он является чемпионом мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине призвали к досрочным выборам президента.

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