Зеленский проиграл: на Украине призвали к досрочным выборам президента

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 63 0

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина должна срочно провести выборы из-за провала Зеленского

Зеленский проиграл: на Украине призвали к досрочным выборам президента

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Тема:
Украинское контрнаступление

Политика главы киевского режима ведет к поражению по всем направлениям и краху страны.

От полного краха Украину спасут только досрочные президентские выборы. Об этом заявил экс-советник бывшего главы Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Идет серьезнейший стратегический проигрыш у нынешнего руководства Украины», — сказал он на своем YouTube-канале.

Эксперт указал на развал украинской власти и ее неспособность справиться с поставленными задачами. По мнению Соскина, политика Зеленского ведет к поражению по всем направлениям, поэтому спасти Украину могут только досрочные выборы нового лидера.

Соскин также назвал катастрофой результаты украинского контрнаступления: армия понесла огромные потери, а совершить прорыв фронта ей так и не удалось.

Ситуацию с украинским контрнаступлением ранее прокомментировал в Twitter американский бизнесмен Илон Маск. По его мнению, украинские силы попросту боятся больших атак. Причина в том, что Киев опасается утратить контроль над еще большими территориями с учетом российского преимущества в силах и технике. Маск уверен, что Россия совершенно спокойно выиграла бы «войну на истощение» из-за значительного превосходства в численности войск.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем завершился «челночный забег» Зеленского по Европе.

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