Песков не стал комментировать якобы отставку генерала Попова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать обращение генерал-майора Ивана Попова, где он сообщил о якобы своем отстранении от службы.

Представитель Кремля переадресовал вопрос журналистов в Минобороны.

«Все-таки речь идет о военных, о министерстве обороны. Поэтому мы предлагаем туда обращаться за комментариями», — сказал он.

Прежде в интернет появилось обращение Попова, где он рассказывает о якобы имевшем место отстранении его от командования 58-й армией, а также небольших разногласиях с начальством. Видео распространил в своем блоге депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак назвал политическим шоу распространение обращение Попова Гурулевым.