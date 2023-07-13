Турчак заявил, что депутат Гурулев сделал из обращения генерала Попова политическое шоу

Депутат Госдумы Андрей Гурулев создал настоящее политическое шоу из обращения генерал-майора Ивана Попова, где он сообщил о якобы своем отстранении от службы. Такое мнение выразил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

По его словам, данное обращение было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии.

«То, что „депутат“ Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остаётся на его совести. Как и другие его заявления и комментарии», — написал Турчак.

Он также добавил, что совесть Ивана Попова осталась чиста и родина может гордиться такими командирами.

«Армия была и остается вне политики», — заключил Турчак.

До этого Гурулев опубликовал в своем блоге обращение Попова, где он рассказывает о якобы имевшем место отстранении его от командования 58-й армией, а также небольших разногласиях с начальством.

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