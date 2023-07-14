В Москве молодой парень умер от остановки сердца, вернувшись из Африки

Что случилось с 23-летним жителем столицы во время путешествия?

В Москве скончался 23-летний местный житель, который недавно вернулся из Африки. Об этом 5-tv.ru рассказал источник.

Известно, что мужчина умер 13 июля, а в Россию вернулся две недели назад. Что стало причиной смерти — неизвестно, в этом будет разбираться экспертиза. Однако есть данные, что последние дни жизни москвича прошли не очень радужно.

«Последние пять дней тяжело болел и температурил», — рассказал источник.

За несколько мгновений до смерти мужчине вызвали скорую помощь, однако довезти до больницы не успели. Он скончался прямо в машине медиков по пути.

В Африке, Азии и Ближнем Востоке распространена малярия — это инфекционная болезнь, которая передается посредством укусов москитов, обитающих в тропических районах. Не исключена вероятность, что именно она могла подкосить здоровье молодого парня.

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