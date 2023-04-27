Гепатит и малярия: какие болезни можно подхватить в путешествии за границей?

Как правило, туристы заражаются инфекционными и паразитарными заболеваниями. Как защититься от них?

Многие туристы забывают о профилактике перед поездками за границу, из-за чего сталкиваются с заражением опасными заболеваниями. Самыми распространенными из них являются инфекционные и паразитарные, а также гепатит А. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-инфекционист Владимир Неронов изданию Газета.ру.

По словам эксперта, перед тем как планировать путешествие, надо изучить, какие заболевания распространены в том или ином регионе, а также обратиться к врачу, который назначит необходимые обследования и лекарства для профилактики вирусов.

Например, малярия распространена в Африке, Азии и Ближнем Востоке. Это инфекционная болезнь, которая передается посредством укусов москитов, обитающих в тропических районах.

Профилактические препараты против малярии нужно принимать задолго до путешествия. Самолечение в этом случае бесполезно.

«Без своевременного вмешательства заболевание может приводить к смерти», — предостерег врач.

Отмечается, что туристы сталкиваются в путешествиях с паразитарными инфекциями, особенно распространенных в тропических странах, где от них каждый год погибают около двух миллионов человек.

Владимир Неронов рекомендует — чтобы обезопасить себя от дизентерии, дифтерии, брюшной боли, нужно есть только в проверенных местах и внимательно мыть фрукты кипятком или бутилированной водой. Также нельзя употреблять напитки со льдом.

По его мнению, в путешествии можно заразиться африканской сонной болезнью, распространителем которой являются мухи Цеце. Возбудитель попадает в организм через укусы насекомых. Изначально появляются лихорадка и боль в теле, а в дальнейшем инфекция разрушает нервную систему. Также возможны судороги, паралич, приступы эпилепсии.

Название «сонная болезнь» неслучайно — человек чувствует сильную усталость и может спать около 20 часов в день. В дальнейшем это состояние переходит либо в кому, либо в летательный исход.

В тех странах, где мало развита гигиена, большинство туристов заражаются гепатитом А. Этот вирус будет попадать в организм посредством воды, пищи или контакта с заболевшим. Для профилактики заболевания важно вакцинироваться не менее чем за две недели до выезда.

Если путь лежит в страну, где много солнца, то нельзя забывать об SPF. Ведь лучи могут спровоцировать не только ожог, но и рак кожи.

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