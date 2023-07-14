«Однозначно не Альпы»: куда Путин ходит в турпоходы

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Песков: Путин пошел бы в турпоход только в России

«Однозначно не Альпы»: куда Путин ходит в турпоходы

Фото: www.globallookpress.com / Werner Dieterich

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По каким местам глава государства любит прогуляться?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что Владимир Путин пошел бы в туристический поход по своей стране. Об этом он рассказал журналистам во время очередного брифинга.

Таким образом он отреагировал на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о нежелании идти в поход с главой России.

«Вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы, где он проводит редкие дни отдыха — это однозначно не в Альпах, а у нас в стране», — сказал Песков.

К слову, Путин, как правило, раз в год берет небольшой отпуск и на несколько дней уезжает в какой-нибудь живописный уголок России. Также глава государства посещает праздничные мероприятия и крупные выставки, иногда совмещая их с дипломатическими встречами.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Путин спит по шесть часов и старается не бросать занятия спортом.

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