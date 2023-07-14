Экс-председатель Ростовского облсуда оказалась в больнице после отставки и попытки суицида

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 844 0

Уволенная председатель Ростовского облсуда Золотарева попыталась покончить с собой

Экс-председатель Ростовского облсуда оказалась в больнице после отставки и попытки суицида

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Сейчас женщина в реанимации. Врачи дают противоречивые прогнозы.

Бывшая глава Ростовского областного суда Елена Золотарева оказалась в реанимации. Женщина попыталась совершить самоубийство, но ее вовремя обнаружили и доставили в больницу. Об этом сообщает региональное издание 1rnd.ru со ссылкой на информированный источник в системе здравоохранения области.

Источник регионального издания уточнял, что пациентка находится в крайне тяжелом состоянии. Даже если врачам удастся ее спасти, то крайне велики шансы того, что она останется инвалидом и не сможет нормально существовать.

По данным 5-tv.ru, ситуация гораздо лучше. Женщина находится в отделении электрокардиостимуляции. Источник сообщил, что экс глава суда приняла некую дозу таблеток. Золотареву обнаружил ее сын, незамедлительно вызвал скорую. Пока женщину везли в больницу, у судьи остановилось сердце. Ее пришлось сразу же доставить в кардиостимуляцию. Сейчас экс главе областного суда уже лучше, она находится в сознании, общается с персоналом.

Инцидент с судьей произошел практически сразу после ее скандального увольнения. Золотареву подозревают в получении взятки. Пока следствию удалось установить один эпизод преступления, но правоохранительные органы подозревают, что подобных случаев могло быть гораздо больше. По версии следствия, Золотаревой предложили десять миллионов рублей за обеспечение необходимого решения по уголовному делу.

Судья ушла в добровольную отставку 4 апреля, буквально на следующий день, как стало известно о громком коррупционном скандале. Решением Высшей квалификационной коллегии судей РФ с нее сняты гарантии сохранения звания судьи, личной неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу.

Ранее 5-tv.ru писал, какой срок получил экс-глава МЧС по Кузбассу Мамонтов по делу о пожаре в «Зимней вишне».

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