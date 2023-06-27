Суд вынес приговор экс-главе МЧС по Кузбассу Мамонтову по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Центральный районный суд Кемерова признал виновным бывшего главу ГУ МЧС Кузбасса Александра Мамонтова по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

«Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и шесть месяцев, штрафу в размере 900 тысяч рублей», — сказала судья, уточнив, что наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, бывший главный государственный инспектор по пожарному надзору Григорий Терентьев получил восемь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 120 тысяч рублей.

В результате страшного и внезапного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года погибли 60 человек. Среди жертв — 37 детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кемеровский суд признал виновной в причастности к трагедии в «Зимней вишне» бывшего руководителя Госстройнадзора Кузбасса Танзилю Комкову.