Суд вынес приговор экс-главе МЧС по Кузбассу Мамонтову по делу о пожаре в «Зимней вишне»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 57 0

Чиновника лишат свободы на срок более чем 10 лет. Решение также было вынесено в отношении инспектора по пожарному надзору.

Фото, видео: Айкин Данил / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», Кемерово

Центральный районный суд Кемерова признал виновным бывшего главу ГУ МЧС Кузбасса Александра Мамонтова по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

«Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и шесть месяцев, штрафу в размере 900 тысяч рублей», — сказала судья, уточнив, что наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, бывший главный государственный инспектор по пожарному надзору Григорий Терентьев получил восемь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 120 тысяч рублей.

В результате страшного и внезапного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года погибли 60 человек. Среди жертв — 37 детей. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кемеровский суд признал виновной в причастности к трагедии в «Зимней вишне» бывшего руководителя Госстройнадзора Кузбасса Танзилю Комкову.

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