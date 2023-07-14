Проблемы со здоровьем: как чувствует себя Бари Алибасов

Рядом с продюсером находится женщина Елена. Кто она такая и можно ли ей доверять?

Сейчас распространяются разные слухи о состоянии основателя группы «На-На» Бари Алибасова. Звезда коллектива Владимир Политов рассказал изданию dni.ru о том, как сейчас живет и чувствует себя продюсер.

В настоящее время основатель «На-На» ведет затворнический образ жизни. Он отошел от дел, и теперь организацией выступлений члены группы занимаются самостоятельно. Так или иначе, певец заявил, что Алибасов никогда исполнял обязанности концертного директора «На-На».

Артист рассказал, что у Алибасова в настоящее время есть проблемы со спиной. Ему трудно передвигаться. Поэтому знаменитый продюсер не перегружает себя работой и просто наслаждается пенсионерской жизнью.

Рядом с ним находится женщина по имени Елена, которая заботится о нем. Музыкант подчеркнул, что участники группы поддерживают связь с продюсером. Поэтому знают о том, какую поддержку оказывает помощница звезды. Елена готовит для Алибасова, ходит с ним на прогулки. Сейчас продюсер следит за деятельностью группы через интернет.

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