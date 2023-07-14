Проблемы со здоровьем: как чувствует себя Бари Алибасов

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 63 0

Певец Владимир Политов рассказал, что у продюсера Бари Алибасова проблемы со спиной

Проблемы со здоровьем: как чувствует себя Бари Алибасов

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Рядом с продюсером находится женщина Елена. Кто она такая и можно ли ей доверять?

Сейчас распространяются разные слухи о состоянии основателя группы «На-На» Бари Алибасова. Звезда коллектива Владимир Политов рассказал изданию dni.ru о том, как сейчас живет и чувствует себя продюсер.

В настоящее время основатель «На-На» ведет затворнический образ жизни. Он отошел от дел, и теперь организацией выступлений члены группы занимаются самостоятельно. Так или иначе, певец заявил, что Алибасов никогда исполнял обязанности концертного директора «На-На».

Артист рассказал, что у Алибасова в настоящее время есть проблемы со спиной. Ему трудно передвигаться. Поэтому знаменитый продюсер не перегружает себя работой и просто наслаждается пенсионерской жизнью.

Рядом с ним находится женщина по имени Елена, которая заботится о нем. Музыкант подчеркнул, что участники группы поддерживают связь с продюсером. Поэтому знают о том, какую поддержку оказывает помощница звезды. Елена готовит для Алибасова, ходит с ним на прогулки. Сейчас продюсер следит за деятельностью группы через интернет.

Ранее 5-tv.ru писал, как из-за любви Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в богадельне и какой конфликт у нее произошел с Бари Алибасовым.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

Последние новости

20:25
Зерновая сделка: приостановит ли Россия свое участие
20:10
Артем и Валерия Чекалины раскаялись в суде и полностью признали свою вину
19:55
Просьба от лже-мамы: в России мошенники начали воровать аккаунты в Telegram
19:48
У артиста Ивана Краско начались галлюцинации после операции
19:40
Лавров прибыл с рабочим визитом в Таиланд
19:33
Проблемы со здоровьем: как чувствует себя Бари Алибасов

Сейчас читают

«Обычный пенсионер»: Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова
Стимулируют мозг: новые подробности о подростке, пострадавшем в ДТП с дочерью Пореченкова
«Перья как с борделя»: как жена IVAN узнала, что он выступает в образе Гусеницы
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео