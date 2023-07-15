Автокриминалист назвал главную уязвимость китайских машин

По словам эксперта, штатная защитная система у этих авто несовершенна с точки зрения угоноустойчивости. Но почему?

Доля китайских машин продолжает стремительно расти на рынке России. Оказывается, что их защита не совсем совершенна. Угонщики с легкостью могут заполучить машину в свои владения. Для этого им достаточно знать VIN-номер. Об этом рассказал автокриминалист Андрей Кондрашов изданию Газета.ру.

«По VIN-номеру китайского автомобиля можно получить PIN-код производителя для доступа к иммобилайзеру. Это и есть уязвимость, ведь достаточно обратиться за кодом к дилеру, также такие коды продаются на Aliexpress. По VIN можно получить код для конкретного автомобиля», — объяснил эксперт.

Как защитить автомобиль от угона?

Эта проблема касается практически всех китайских машин, которые продаются на российском рынке. Речь идет о Haval, Tank, Geely, Chery и ее дочерних компаний Omoda и Exeed. Также автокриминалист сообщил, что существует оборудование, которое позволяет извлечь код для доступа к иммобилайзеру и электронных блоков машины.

«Штатная защитная система у них несовершенна с точки зрения угоноустойчивости», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия стала крупнейшим в мире импортером автомобилей из Китая.