Юта: «Женщина вдохновляет мужчину на подвиг»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 32 0

Юта сразу забывает о доме, когда приезжает в зону боевых действий

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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С 2020 года певица начала ездить по воинским частям, включая зоны боевых действий.

Юта сразу забывает о доме, когда приезжает в зону боевых действий. Об этом певица эксклюзивно рассказала автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

Юта стала работать в театре Российской армии в 2020 году. С этого момента она начала ездить по воинским частям, включая зоны боевых действий. Певица была в Чечне, Сирии, где поддерживала военнослужащих, выступая перед ними со своей концертной программой.

По признанию Юты, защита своей родины — это не только мужское дело, но и женское, потому что один без другого существовать не может.

«Женщина вдохновляет мужчину. Мужчина, идя туда, понимает, что он может умереть, погибнуть. И трепетное отношение к женщине с его стороны только повышается, и женщина его вдохновляет на этот подвиг. Вот такая интересная, получается, связка. Один без другого никак», — рассказывает артистка.

По словам певицы, по приезде в зону боевых действий она сразу забывает о доме, ведь ее максимально захватывают происходящие вокруг нее события.

«Там голова начинает работать по-мужски, наверное. <…> Эмоций меньше. Эмоции потом тебе накрывают, когда ты уже приезжаешь, вспоминаешь все. <…> Ты иногда приезжаешь и так дико начинаешь уставать от бытовых каких-то моментов, от какой-то рутинной работы, то есть такое ощущение складывается вдруг, что ты отдыхал там, а здесь ты работаешь. Это, конечно, иллюзия. Просто идет переработка впечатлений», — убеждена Юта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юта для российских военных воплощает образ сестры.

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Юта: «Женщина вдохновляет мужчину на подвиг»

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