Россиянин Вадим Конощенок экстрадирован в США из Эстонии

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 18 0

Его подозревают в закупках военной продукции в обход санкций.

Россиянин Вадим Конощенок экстрадирован в США из Эстонии

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck

Читайте нас в: Дзен Новости

Гражданин России Вадим Конощенок экстрадирован в США из Эстонии и предстанет перед судом в Нью-Йорке. Об этом сообщил офис федерального прокурора по восточному округу американского города.

Уточняется, что суд назначен на пятницу, 14 июля. В прокуратуре Нью-Йорка гражданина России назвали сотрудником разведки.

Об аресте россиянина по подозрению в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций, стало известно в декабре 2022 года. Если его признают виновным, тогда ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге арестовали россиянина, которого долгое время разыскивал Интерпол.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.18
-0.45 100.68
0.79
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

Последние новости

18:54
Иосиф Пригожин поддержал протесты в США: «У кого больше денег, тот и прав»
18:46
Россиянин Вадим Конощенок экстрадирован в США из Эстонии
18:39
Песок еще белее: старый трек Жанны Фриске заиграет новыми красками
18:27
«Не вызывает сомнений»: в МИД РФ заявили об активности иностранных ЧВК в зоне СВО
18:20
«Эффект лисьих глаз»: хирург овучила предполагаемые операции Лады Дэнс
18:11
Пропавшего при подтоплении на Кубани подростка нашли мертвым

Сейчас читают

«Обычный пенсионер»: Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова
Стимулируют мозг: новые подробности о подростке, пострадавшем в ДТП с дочерью Пореченкова
В Москве молодой парень умер от остановки сердца, вернувшись из Африки
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео