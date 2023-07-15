На аттракционе в горах Челябинской области насмерть разбился мужчина

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 62 0

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

На аттракционе в горах Челябинской области насмерть разбился мужчина

Фото: www.globallookpress.com / Fotoarena

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчина насмерть разбился на аттракционе «зиплайн» в Челябинской область. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Больших притесах (горы на реке Ай, Саткинский район). Мужчина сорвался с экстремального аттракциона. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

«Зиплайн» представляет собой скоростной спуск по стальному канату, к которому человека прикрепляют при помощи снаряжения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в парке развлечений в Оренбурге в результате поломки аттракциона пострадали по меньшей мере десять человек.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 июля

Последние новости

4:00
Берегиня: что это за праздник и как 15 июля привлечь любовь
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 июля
3:52
Американцы в шоке: Байден попытался укусить маленького ребенка
3:40
«Мне было тяжелее физически»: мужа певицы Лены Катиной не пустили на роды
3:19
Только вдвоем: звезда «Закрытой школы» Луиза Габриэла Бровина вышла замуж
3:02
На аттракционе в горах Челябинской области насмерть разбился мужчина

Сейчас читают

«Обычный пенсионер»: Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова
В Петербурге ликвидировали пожар в особняке Утемана
У артиста Ивана Краско начались галлюцинации после операции
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео