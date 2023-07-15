На аттракционе в горах Челябинской области насмерть разбился мужчина

Мужчина насмерть разбился на аттракционе «зиплайн» в Челябинской область. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Больших притесах (горы на реке Ай, Саткинский район). Мужчина сорвался с экстремального аттракциона. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

«Зиплайн» представляет собой скоростной спуск по стальному канату, к которому человека прикрепляют при помощи снаряжения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в парке развлечений в Оренбурге в результате поломки аттракциона пострадали по меньшей мере десять человек.