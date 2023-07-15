На аттракционе в горах Челябинской области насмерть разбился мужчина
Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
Фото: www.globallookpress.com / Fotoarena
Мужчина насмерть разбился на аттракционе «зиплайн» в Челябинской область. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на Больших притесах (горы на реке Ай, Саткинский район). Мужчина сорвался с экстремального аттракциона. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
«Зиплайн» представляет собой скоростной спуск по стальному канату, к которому человека прикрепляют при помощи снаряжения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в парке развлечений в Оренбурге в результате поломки аттракциона пострадали по меньшей мере десять человек.
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