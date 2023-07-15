Военные учения Китая с участием России пройдут в Японском море

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Минобороны КНР: в ближайшее время в Японском море пройдут военные учения РФ и Китая

Военные учения Китая с участием России пройдут в Японском море

Фото: www.globallookpress.com / Bai Xueqi

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Все действия будут происходить в центральной части Японского моря.

В Китае организуют военные учения «Север. Взаимодействие — 2023» с участием России. Они пройдут в скором времени в Японском море. Об этом сообщает Минобороны КНР.

«Российская армия в ближайшее время направит Военно-морской флот и Военно-воздушные силы для участия в учениях «Север. Взаимодействие — 2023», — говорится в сообщении.

Темой учений станет поддержание безопасности морских путей. Их цель — повысить уровень стратегического взаимодействия между вооруженными силами двух стран, а также укрепить способность поддерживать мир и стабильность в регионе совместными усилиями.

До этого стало известно, что начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Лю Чжэнли поговорил по телефону с начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерием Герасимовым. В ходе переговоров обе стороны решили углубить сотрудничество между военными Китая и России.

Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития. На данный момент осуществляются интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Столтенберг озабочен сотрудничеством КНР и РФ.

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Военные учения Китая с участием России пройдут в Японском море

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