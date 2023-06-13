«Все ближе друг к другу»: Столтенберг озабочен сотрудничеством КНР и РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Генсек НАТО Столтенберг обеспокоен тесным сотрудничеством России и Китая

«Все ближе друг к другу»: Столтенберг озабочен сотрудничеством КНР и РФ

Фото: www.globallookpress.com / Zha Chunming

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Генсек НАТО напомнил, что только что Россия и Китай провели большие военно-морские учения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил озабоченность сближением Китая и России в военной сфере. Об этом он сообщил в интервью телеканалу PBS.

По его словам, НАТО просто необходимо сейчас заняться противодействием угрозам его безопасности, которые, вполне возможно, может представлять Пекин.

«Регион Северной Америки и Европы сталкивается с глобальными угрозами, они включают в себя тот факт, что Китай все больше и больше инвестирует в передовые военные возможности, ядерное оружие, а также пытается запугать соседей в мире», — говорит генсек.

Также он добавил, что его настораживает тот факт, что недавно РФ и КНР провели совместные морские учения.

«Мы наблюдаем больше российских и китайских патрулирований на море и в небе», — заключил Столтенберг.

Соответственно, по его мнению, сейчас нужно противодействовать возможным угрозам безопасности со стороны КНР и сплотиться против последствий в области безопасности от предполагаемых действий. Столтенберг подчеркнул, что безопасность стала уже совсем не региональной, а глобальной.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские военные примут участие в учениях КНР «Север. Взаимодействия — 2023».

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