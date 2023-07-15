Девушка решила попробовать себя в совершенно новом амплуа. Как дальше сложится ее судьба?

Дочь Михаила Ефремова Вера совершила настоящий переворот в своей жизни и полностью сменила курс. Как пишет KP.RU, 19-летняя девушка решила пойти по стопам отца и стать актрисой.

Родственники рассказывают, что она советовалась с родителями и они не смогли ее отговорить. А ведь еще год назад Вера планировала поступать на факультет «медиакоммуникации» Высшей школы экономики. Однако, как узнали источники, она не набрала достаточное количество баллов. Естественно, родители приняли решение помочь своему чаду поступить в желанный вуз и оплатили ее обучение на год вперед за 650 тысяч рублей.

«Вера Ефремова после начала учебы в «вышке» быстро поняла — «не мое» и бросила. Заканчивая 11 класс, она очень хотела стать студенткой именно Высшей школы экономики, но до конца не понимала о какой профессии мечтает, что именно «ее», — рассказал коллега Михаила Ефремова.

По его словам, дома она не сидела и после ухода из вуза сразу перешла на съемочные площадки. Была на съемках рекламы, помогала режиссерам сериалов и работала ассистентом. По итогу — Вера, все-таки, поступила в Школу-студию МХАТ на этой неделе. Теперь ей предстоит пройти долгий и очень интересный путь на актерском факультете.

«Как говориться кровь — не водица. Думаю, что Миша знает и эту новость — он же общается с семьей по телефону постоянно», — добавил коллега.

Примечательно, что покойная бабушка Веры — народная артистка, профессор Школы-студии МХАТ Алла Покровская, а дедушка — народный артист Олег Ефремов — худрук МХТ им. Чехова.

Кстати, визитка Веры Ефремовой уже есть в актерском агентстве. Быть может, в скором времени, мы увидим ее в главной роли молодежного сериала.

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