Победа над тряской рук: методы борьбы с тремором у пожилых людей

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 49 0

Невролог Валерий Новоселов рассказал, что при треморе у пожилого человека надо обратиться к врачу

Победа над тряской рук: методы борьбы с тремором у пожилых людей

Фото: www.globallookpress.com / Hans Wiedl

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Пальцы могут начаться трястись из-за снижения уровня сахара в крови.

Тряска рук чаще всего возникает у пожилых людей из-за гибели нервных клеток в мозге, однако врачи указывают на возможность избавления от этого неприятного явления. О том, как справиться с тремором рассказал невролог Валерий Новоселов изданию Газета.ру.

Дрожь в руках имеет различные проявления, она может возникать при определенном положении тела, движении или даже в состоянии покоя. Также некоторые здоровые люди могут испытывать тремор при сильном эмоциональном возбуждении. В некоторых случаях причина тряски остается неизвестной, и врачи говорят об эссенциальном трясении.

Однако есть и конкретные причины тряски рук: снижение уровня сахара в крови или прием определенных лекарств, к примеру, антидепрессантов.

«Чаще всего у пожилых тремор рук связан с нейродегенеративными заболеваниями, в частности, болезнью Паркинсона», — сообщил врач.

Нейродегенерация — это процесс отмирания нервных клеток. И в мозге пожилых людей может быть мертво более 15% нейронов. Это приводит к нехватке различных веществ, включая дофамин. Когда его выработка снижается на 20-40%, развиваются симптомы болезни Паркинсона, такие как скованность мышц и тремор.

Лечение нейродегенерации невозможно, однако в случае болезни Паркинсона можно смягчить дрожь или даже избавиться от нее с помощью терапии, которая направлена на повышение уровня дофамина в мозге. Назначить такую терапию может только специалист. Невролог отметил, что появление дрожи рук у пожилых людей всегда является поводом для обращения к неврологу или гериатру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что болезнь Паркинсона может развиваться у молодых людей.

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