Болезнь Паркинсона может развиваться у молодых людей: причины и последствия

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Алексей Панков
Алексей Панков 57

Врач Захаров заявил о ранних случаях болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона может развиваться у молодых людей: причины и последствия

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Begsteiger, via www.i; 5-tv.ru

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Иногда симптомы могут начать проявляться до 25 лет.

Болезнь Паркинсона может грозить даже молодым людям. Об этом сообщил в интервью aif.ru заведующий отделением реабилитации психоневрологических больных НМИЦ психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева Минздрава России Денис Захаров. Специалист рассказал, что это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, от которого страдают чаще всего пожилые люди. Однако нередки случаи, когда на деменцию жалуются пациенты в возрасте от 25 до 49 лет.

Первые симптомы, вроде тремора или мышечной ригидности, могут появляться и в более раннем возрасте. Кроме того, врачи предупреждают, что бывают немоторные симптомы, к которым относятся проблемы с пищеварением, потеря или снижение обоняния, пониженное артериальное давление и другие.

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Захаров отметил, что лучший способ контролировать болезнь — вовремя принимать специальные препараты. Чтобы замедлить ее развитие, нужно вести здоровый образ жизни, соблюдать режим сна и врачебные предписания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Шпица отправилась в санаторий. Девушка успела сделать массаж, полезную капельницу и полистать интересную книгу по неврологии.

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